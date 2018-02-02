Artvin'den Afrin'e selam ve dua programı

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması ve şehitler için mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahilerin okunduğu programda, harekatın başarıyla tamamlanması ve Afrin şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Vali Ömer Doğanay, burada yaptığı konuşmada, Afrin'de, vatanın bölünmez bütünlüğünün, Kur'an-ı Kerim'in, imanın, bayrağın, istiklalin ve istikbalin savaşının verildiğini belirtti.

Bir araya gelerek edilen dualarla orada mücadele eden askerlerin yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Doğanay, "Bize düşen birlikte olmak, inanmak, inancımıza tam sahip olmaktır. Afrin'deki savaşan askerlerimize buradan binlerce selam olsun. Allah onlara kolaylık versin." diye konuştu.

Şehit ailelerine de sabır dileyen Doğanay, "Operasyonlarda bulunan kahraman askerlerimiz için Fetih sureleri okuduk. Allah askerlerimizi muvaffak etsin. Desteğimiz, duamız hep onlarladır. Allah ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de dualarının askerlerle olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından komando marşı söyleyen çocuklar, katılımcıları duygulandırdı.

Program, vatandaşlara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.