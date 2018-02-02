Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Artvin'den Afrin'e selam ve dua programı

Artvin Valiliği ve Belediyesince, 'Artvin'den Afrin'e selam ve dua' programı düzenlendi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması ve şehitler için mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahilerin okunduğu programda, harekatın başarıyla tamamlanması ve Afrin şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Vali Ömer Doğanay, burada yaptığı konuşmada, Afrin'de, vatanın bölünmez bütünlüğünün, Kur'an-ı Kerim'in, imanın, bayrağın, istiklalin ve istikbalin savaşının verildiğini belirtti.

Bir araya gelerek edilen dualarla orada mücadele eden askerlerin yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Doğanay, "Bize düşen birlikte olmak, inanmak, inancımıza tam sahip olmaktır. Afrin'deki savaşan askerlerimize buradan binlerce selam olsun. Allah onlara kolaylık versin." diye konuştu.

Şehit ailelerine de sabır dileyen Doğanay, "Operasyonlarda bulunan kahraman askerlerimiz için Fetih sureleri okuduk. Allah askerlerimizi muvaffak etsin. Desteğimiz, duamız hep onlarladır. Allah ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de dualarının askerlerle olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından komando marşı söyleyen çocuklar, katılımcıları duygulandırdı.

Program, vatandaşlara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 105. Bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 105. Bölüm fragmanı

Ortaçağ dönemine ait dev Pithos bulundu

Ortaçağ dönemine ait dev Pithos bulundu

Burseya Dağı'nda PKK'nın eğitim kampı ortaya çıktı

Burseya Dağı'nda PKK'nın eğitim kampı ortaya çıktı

Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu! İşte o rakam...

Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu! İşte o rakam...

SON DAKİKA

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA