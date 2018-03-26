Artvin-Şavşat karayolunda heyelan

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolunun 30’uncu kilometresindeki Çiftehanlar mevkiinde saat 14.30 sıralarında dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Kaya düşmesi sonucunda kapanan karayolunun trafiğe açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle başlatılan çalışma aralıksız devam ediyor.