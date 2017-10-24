ASALA tarafından şehit edilen Paris Büyükelçisi Erez ve şoförü anıldı

Ermeni terör örgütü ASALA üyeleri tarafından 24 Ekim 1975 tarihinde şehit edilen Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ile makam şoförü Talip Yeneranıldı.

Paris Büyükelçiliği'nde Türk diplomatlar ve yerel personelin katıldığı tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 1970'li ve 1980'li yıllarda ASALA'nın yurt dışında görev yapan Türk diplomatlarına karşı silahlı ve bombalı saldırılar düzenlediğini anımsattı.

ASALA'nın suikastlarında 34 Türk personelin şehit olduğunu ve pek çok da yaralı bulunduğunu ifade eden Musa, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve bakanlığımızın yaşadığı bu acının tarihte bir benzeri görülmedi. Hiçbir dönemde başka hiçbir ülkenin diplomatları böylesine sistematik suikastlara maruz kalmamışlardır.

Terör örgütü ASALA ve bu teröre kurban verdiğimiz meslektaşlarımız, yalnızca bu görevi ifa ettikleri için, Türkiye'nin hizmetinde oldukları için, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ettikleri için şehit edildiler. Hatıraları önünde saygıyla ve minnetle eğiliyoruz."

"Bu acı geçmişimizi unutmamamız, büyük bir önem taşıyor"

Şehitlerin çoğunun katillerinin yakalanamadığını ya da yakalanmadığını dile getiren Musa, cinayetlerin faili meçhul olarak kaldığını belirtti.

Musa, "Bu ağır yük karşısında her daim teyakkuzda olmamız ve şehitlerimizle birlikte, onların acılı aileleri ile birlikte, bu acı geçmişimizi unutmamamız, büyük bir önem taşıyor." dedi.

Anma törenin esasen Büyükelçi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener'in şehit edildikleri "Bir Hakeim" köprüsünde düzenlemeyi öngördüklerini aktaran Musa, "Ancak günümüzde de diplomatlarımıza yönelik, devam eden güvenlik tehdidinin had safhada olduğu hepinizin malumudur. O itibarla bu düşüncemizden imtina ettik. İnşallah şartlar müsait olduğunda şehitlerimizin toprağa düştükleri yerlerde de bu anma törenlerini düzenleme fırsatına kavuşmuş olacağız." diye konuştu.

ASALA tarafından şehit edilen Büyükelçi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener başta olmak üzere teröre verilen kurbanların anısına "Bir Hakeim" köprüsüne bir plaket asmak için müracaatta bulunmuş olduklarını anlatan Musa, şunları kaydetti: