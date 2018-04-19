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Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

İstanbul'da annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf'un iki parmağı koptu.

  • DHA
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İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan Suriyeli ainin 4 yaşındaki çocuğu Fecir akşam saatlerinde annesi ile asansöre bindiğinde parmaklarını kapıya sıkıştırdı. Meydana gelen kazada, küçük kızın 2 parmağı koptu.

MİNİ FECİR TEDAVİ ALTINDA

Pendik'te, akşam saatlerinde annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli Suriyeli 4 yaşındaki Fecir Halluf, annesi Noval Halluf ile birlikte, binanın 6'ıncı katındaki evlerine çıkma için asansöre bindi. Asansör yukarı doğru çıkarken bozuk olduğu belirtilen asansörün iç kapısı bir anda kapanarak küçük kızın elini kaptı.

Asansör 6'ıncı katta dururken annesinin yakınlarına haber verdi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kapı açılarak küçük kızın eli kurtarıldı. İki parmağı kopan küçük kız, ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın, hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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