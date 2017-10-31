Asansörle çöp taşınıp, hastaların bekletilmesine tepki

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde personelin kartlarını okutarak binebildiği asansörlerde yük taşıyan görevlilerin duyarsızlığı tepki çekti. Hastabakıcılar servislere ve film çekimine götürecekleri yataklarında yatan hastaları asansörün önüne doğru yönlendirirken, kartlarını okutarak asansörün gelmesini bekledi. 2 asansör ardı ardına gelirken, asansörlerde çöp ve eşyalar taşındığı göründü. Yataklarında yatan hastaların yakınları yük taşıyan personele tepki göstererek, önceliğin hastalarda olması gerektiğini belirtti. Ardı ardına gelen asansörlerle yük taşınmaya devam edildi. Asansörle yük taşıyan personel sonunda dışarı çıkarak hastaların asansörle taşınmasına izin verdi.

GÖRÜNTÜ ÇEKTİĞİMİZİ GÖRÜNCE İNDİLER

Hasta yakını Akif Eroğlu, asansörle yük taşınmasına tepki göstererek, hastane yönetimine şikayetlerini bildirdiklerini, görüntüleri izleyen hastane yönetiminin özür dilediğini belirtti. 73 yaşındaki annesi Nimet Eroğlu'nun diz kapağından ameliyat olduğunu belirten Akif Eroğlu, "Annem servisten film çekilmek için asansör kullanılarak aşağıya indirilecekti. Hasta asansörünü kullanacaktık ve yanımızda da hastabakıcı vardı. Yaklaşık 10 dakika süreyle iki asansörde ya çöp ya da eşya taşındığını gördük. Müsaade istediğimizde 'işimiz var' deyip içeriden düğmeye basıp asansörleri çalıştırmaya devam ettiler. Telefon kaydını görünce buna istinaden ya da insanı duyguları nedeniyle yer verdiler. Yaklaşık 10-12 defa asansör dolu geldi" dedi.

Eroğlu, personelin bu konuda uyarılması gerektiğini söyleyerek, "Bu hastanede hasta mı daha önemli, yoksa taşınan çöpler mi daha önemli ? Burası hastalara ait bir asansör. Enfeksiyon burada ne kadar önem taşıyor bunu merak ediyorum. Yetkililere bildirdik başhekimlik bir numara verdi. Çektiğimiz görüntüleri hastane yönetimine attık. Hastane müdürü ne diyeceğini bilemedi. Durumu kabul ederek, yaşadığımız olayı rahatsız edici buldu. sağlık Bakanlığı ve bimer'e kadar bu durumu ileteceğim. Bunu yapmamım sebebi ise bizden sonraki hastaların o asansörleri rahat kullanmaları gerekli diye düşünüyorum. Hastane yönetimi bununla ilgili daha titiz bir çalışma yapar diye düşünüyorum" diye konuştu.