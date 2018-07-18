Aşçıoğlu’nun Yeni Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Saygın Aksoy
Aşçıoğlu’nda Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürlüğü’ne gayrimenkul sektörünün deneyimli isimlerinden Saygın Aksoy atandı.
Gayrimenkul sektöründe 50 yıllık deneyimin adresi Aşçıoğlu’nda Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü, Saygın Aksoy oldu.
Saygın Aksoy Kimdir?
Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Türkiye gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarında görev alan Saygın Aksoy, kariyeri boyunca satış süreçleri yönetimi, pazarlama ve kurumsal iletişim alanlarında 5 farklı yöneticilik pozisyonunda çalıştı.
Son olarak Ege Yapı’da Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü pozisyonunda çalışan Saygın Aksoy, evli ve bir kız çocuk babasıdır.
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