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ASELSAN, devlet için yeni haberleşme sistemi kuruyor

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve 81 il valiliği arasında yeni haberleşme sistemi kuruyor.

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ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve 81 il valiliği arasında yeni haberleşme sistemi kuruyor. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ASELSAN arasında yapılan iki sözleşme kapsamında gerekli sistemler kurumlara monte edilecek. Veri-Ses-Video haberleşme sistemi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın yanı sıra, İçişleri Bakanlığı merkez birimleri ve 81 il valiliklerinde kurularak çalışır hale getirilecek.
 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında da sıkça gündeme gelen ortam ve telefon dinlemelerine yönelik tedbirler de hayata geçecek. Veri-Ses-Video Haberleşmesi Güvenlik Çözümü sözleşmesi kapsamında, video konferans sisteminden kriptolu ve güvenli haberleşme sağlanacak.
 

BU YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Proje ile, İçişleri Bakanlığı merkez lokasyonu ve ilgili yerlerdeki video konferans görüşmelerinin İçişleri Bakanlığı merkezine aktarılacak, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık merkezlerine iletilecek. Bu merkezler ile 81 il valisinin görüntülü olarak görüşmeleri sağlanacak. Buna ilişkin altyapı, uç nokta cihazları ve video konferans uygulaması, ASELSAN'ın kripto cihazları ve erişim sistemleriyle güvenli bir altyapı oluşturulmuş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sistemler sayesinde aynı anda değerlendirmelerini ve talimatlarını 81 il valisine görüntülü ve güvenli olarak iletebilecek. Projelerin kurulum işlemleri dahil, 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.(Yenişafak)

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