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Aselsan ile Antonov Company arasında AN-132 uçağı ortak üretim anlaşması

Geçtiğimiz hafta Ukrayna'da yapılan toplantıda Aselsan ile Antonov Company arasında anlaşmaya varıldı. bu anlaşmaya göre, AN-132 uçağının anviyomiklerinin büyük bir kısmını Aselsan verecek.

  • star.com.tr
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Geçtiğimiz hafta Ukrayna'da yapılan toplantıda Aselsan ile Antonov Company arasında anlaşmaya varıldı. bu anlaşmaya göre, AN-132 uçağının anviyomiklerinin büyük bir kısmını Aselsan verecek.
 
Aselsan'ın Ukrayna’da çok sayıda şirketle çalışıp telsiz ve optik sistemler gibi ürünler de verdiği biliniyor.
 

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