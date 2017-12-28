Aselsan ile Antonov Company arasında AN-132 uçağı ortak üretim anlaşması

Geçtiğimiz hafta Ukrayna'da yapılan toplantıda Aselsan ile Antonov Company arasında anlaşmaya varıldı. bu anlaşmaya göre, AN-132 uçağının anviyomiklerinin büyük bir kısmını Aselsan verecek.

Aselsan'ın Ukrayna’da çok sayıda şirketle çalışıp telsiz ve optik sistemler gibi ürünler de verdiği biliniyor.