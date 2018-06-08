ASELSAN ile Nurol Makine arasında yurtdışı müşterisi ile sözleşme imzalandı

<p> ASELSAN ile Nurol Makine arasında bir yurtdışı müşteri ihtiyacı kapsamında 149 milyon 960 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2018 içerisinde tamamlanması planlanıyor.</p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/06/08/080620181542150158867_3.jpg' style='float: right; height: 473px; width: 630px;' /></p> <p> </p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.