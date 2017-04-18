ASELSAN'ın torpidosu görücüye çıkıyor

Savunma sanayiiden yerli hamlerler üst üste geliyor. 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF) Türkiye damga vuracak.

YAKIN GELECEĞİN EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİLERİNDEN

Son dönemde denizaltı savunma harbi konusunda çeşitli ürünler geliştiren, Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR), Torpido Karşı Tedbir Dekoy Ailesi (ZOKA), yakın geleceğin en önemli teknolojilerinden Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK), öz kaynakları ile geliştirilip üretilen SONOBOY ve ASIST ile yurt dışı pazarları da hedefleyen Aselsan, bunlara bir yenisini ekledi.

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

ASELSAN tarafından geliştirilen hafif torpido, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) ilk defa sergilenecek.

TORK İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Denizaltı savunma harbinde kullanılan hafif torpido, ASELSAN tarafından geliştirilen TORK ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

TORUK 101 DE GELİYOR!

Öte yandan yerin 30 metre kadar altından görüntü sağlayabilen ve yer altına döşenmiş mayınların, bombaların önceden tespitini yapabilen TORUK 101 ürünü basına tanıtıldı. İdem Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Necmettin Ünal “TORUK 101 bombaların, patlayıcıların tespitini önceden yapabiliyor. Askerimizin şehit olmasını engellemek bizim en büyük kazancımız olacak” dedi.