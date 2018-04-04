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ASELSAN ve HAVELSAN iş ortaklığı, Barbaros sınıfı fırkateynlerin modernizasyonunda yer alacak

ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak, 3 Nisan’da bir sözleşme imzalandı.

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ASELSAN’ın İnternet sitesinden yapılan açıklamada,  imzalan sözleşmedeki ASELSAN’ın payının toplam tutarının 175.783.000 avroya ilave olarak 457.491.000 lira olduğu bildirildi. Sözleşme kapsamındaki teslimatlar, 2025 yılına kadar sürecek.

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