ASELSAN'a ilave 350 milyonluk sipariş verildi
ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili olarak imzalanan sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 350 milyon lira tutarında ilave sipariş verildi.
- AA
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili olarak imzalanan sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 350 milyon lira tutarında ilave sipariş verildiği belirtildi.
Açıklamada, sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2019 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.
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