ASELSAN'dan 264,2 milyon liralık sözleşme

ASELSAN'ın Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Hassas Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak 23 Mart 2018'de 264 milyon 183 bin Türk lirası tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.