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ASELSAN’dan 42,7 milyon dolarlık sözleşme

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, yurt içi bir alıcı ile trafik sistemleri alanında 42 milyon 706 bin 850 dolar tutarında sözleşme imzaladı.

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Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Aselsan ile yurt içi bir alıcı arasında, 09.04.2018 tarihinde, Trafik Sistemleri alanında 42.706.850,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır" denildi.
 
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilecek.
 
Aselsan'ın aldığı sipariş mevcut kurlarla 174 milyon liraya denk geliyor. 
 
Şirketin ​​​​Trafik ve Otomasyon Sistemleri iş kolunda Ücret Toplama Sistemleri, Trafik Yönetim Sistemleri ve Otomasyon Sistemlerine yönelik çözümleri bulunuyor.

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