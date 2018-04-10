ASELSAN’dan 42,7 milyon dolarlık sözleşme
Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, yurt içi bir alıcı ile trafik sistemleri alanında 42 milyon 706 bin 850 dolar tutarında sözleşme imzaladı.
- AA
Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Aselsan ile yurt içi bir alıcı arasında, 09.04.2018 tarihinde, Trafik Sistemleri alanında 42.706.850,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır" denildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilecek.
Aselsan'ın aldığı sipariş mevcut kurlarla 174 milyon liraya denk geliyor.
Şirketin Trafik ve Otomasyon Sistemleri iş kolunda Ücret Toplama Sistemleri, Trafik Yönetim Sistemleri ve Otomasyon Sistemlerine yönelik çözümleri bulunuyor.
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