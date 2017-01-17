ASELSAN'dan müthiş başarı! Dünyada sadece birkaç ülkede var

ASELSAN, Alçak ve Orta İrifa Hava Savunma Füzeler için kızılötesi arayıcı başlık üretti.

ASELSAN tarafından yürütülmekte olan HİSAR A/O (Alçak/Orta İrtifa) Hava Savunma Füze Sistemi Kı­zılötesi Arayıcı Başlık Tasarım ve Geliştirme Projesi’nde arayıcı başlık şartnamesindeki tüm işlevsel ve performans gereksinimleri karşılayan füze başlıklarını üretmeye başladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, ASELSAN'ın milli başlığın üretimine başlandığı duyuruldu. Bakanlığı'ın Twitter hesabında, "ASELSAN, sadece birkaç ülkenin sahip olduğu soğutmalı arayıcı başlık üretti. Kızıl ötesi arayıcı başlık, Hisar füzelerimizde kullanılıyor." denildi.