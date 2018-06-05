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ASELSAN, Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemini yerli ve milli imkanlarla üretti

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kritik ihtiyaçlarından Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemini (Identification Friend or Foe/ IFF) yerli ve milli imkanlarla üretti ve bugün Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile tedarik sözleşmesi imzaladı.

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ASELSAN konuya ilişkin resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Proje sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı tüm IFF sistemleri, milli imkânlarla tasarlanmış cihazlardan oluşacak." İmzaları Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün  attı.
 
 
 
(C4Defence)

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