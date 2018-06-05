ASELSAN, Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemini yerli ve milli imkanlarla üretti ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kritik ihtiyaçlarından Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemini (Identification Friend or Foe/ IFF) yerli ve milli imkanlarla üretti ve bugün Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile tedarik sözleşmesi imzaladı.