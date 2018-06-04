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ASELSAN’ın ikincil halka arzı tamamlandı

ASELSAN’ın sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 140 Milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Yurtiçi bireysel yatırımcıya arzın yüzde 60,9’u satılırken yurtdışı kurumsal yatırımcıya ise arzın yüzde 20,1'i satıldı.

  • İHA
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İş yatırım, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçları açıkladı. ASELSAN’ın sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 140 Milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Yurtiçi bireysel yatırımcıya arzın yüzde 60,9’u satılırken yurtdışı kurumsal yatırımcıya ise arzın yüzde 20,1'i satıldı
 
İş yatırım’ın, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
 
“31 Mayıs - 1 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında birim fiyat 21,35 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 140.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.”

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