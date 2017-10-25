Google, halk ozanı Aşık Veysel'in 123. doğum gününe özel logo hazırladı

Büyük Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun doğum günü unutulmadı. Bugün 123. yaş günü olan Aşık Veysel Şatıroğlu, aramızdan ayrılalı tam 44 yıl oldu.

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Aşık Veysel kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Aşık Veysel gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu Doodle oldu eserleri ve hayatı

Aşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1884 tarihinde, Ahmet ve Gülizar çiftinin çocuğu olarak, Şarkışla, Sivas'da dünyaya geldi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda sağ gözünü de kaybeden Veysel, babasının hediyesi olan bir saz sayesinde, henüz genç yaşlarda müziğe başladı.

Önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Aşık Veysel, 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başladı. Aşık Veysel 20 yaşındayken, I. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine kardeşleri ve arkadaşları cepheye gidince, genç ozan yalnız kaldı. Bu süre içerisinde tek arkadaşı sazı olan ama şair, kendisini iyice müziğe verdi. Savaşın sona ermesinin ardından Esma adlı bir kadınla evlendirilen Veysel, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Fakat oğlu henüz on günlükken hayata gözerini yumdu. Esma'nın başka bir adama kaçmasının ardından henüz altı aylık kızı ile baş başa kalan Veysel, henüz çok genç yaşlardayken bu kızını da kaybetmenin acısını yaşadı.

Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Şarkışla'da her yıl adına şenlikler yapılır.

Eserlerinde Türkçe'si yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda vefat etti.

Eserleri

# Anlatamam derdimi (5:24)

# Arasam seni gül ilen (4:18)

# Atatürk'e ağıt (5:26)

# Beni hor görme (2:46)

# Beş günlük Dünya (3:58)

# Bir kökte uzamış (4:55)

# Birlik destanı (1:42)

# Çiçekler (3:05)

# Cümle âlem senindir (6:44)

# Derdimi dökersem derin dereye (4:51)

# Dost çevirmiş yüzünü benden (3:12)

# Dost yolunda (4:43)

# Dostlar beni hatırlasın (6:02)

# Dün gece yar eşiğinde (4:28)

# Dünya'ya gelmemde maksat (2:43)

# Esti bahar yeli (2:41)

# Gel ey âşık (5:35)

# Gonca gülün kokusuna (5:24)

# Gönül sana nasihatim (6:40)

# Gözyaşı armağan (3:32)

# Güzelliğin on para etmez (4:31)

# Kahpe felek (2:58)

# Kara toprak (9:25)

# Kızılırmak seni seni (4:58)

# Küçük dünyam (5:17)

# Murat (5:13)

# Ne ötersin dertli dertli (3:05)

# Necip (3:16)

# Sazım (6:02)

# Seherin vaktinde (5:01)

# Sekizinci ayın yirmi ikisi (4:43)

# Sen Bir Ceylan Olsan (3:34)

# Sen varsın (4:01)

# Şu geniş Dünya'ya (7:27)

# Uzun ince bir yoldayım (2:23)

# Yaz gelsin (3:02)

# Yıldız (Sivas ellerinde) (3:16)