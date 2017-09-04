Asimder Başkanı Gülbey: Karadeniz’de Ermenistan destekli HBDH terör örgütü oluşumu yapıldı

Karadeniz bölgesinde örgütlenen tüm sol terör örgütlerini PKK organizatörlüğünde birleştirip, Ermenistan devletince de finanse edilerek terör eylemleri yapıldığını belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan devleti ve Ermeni lobisi Karadeniz bölgesi üzerinde 12 Mart 2016 yılından beri PKK organizesinde oluşturduğu ‘Birleşik Devrimci Hareketi ve Birleşik Özgürlük Güçleri’ (HBDH) adı altındaki bölgede faaliyet gösteren tüm küçük terör örgütlerini (DHKP-C, MLKP, DKP, TKP/ML, MLSPB, MKP, TKEP-Leninist, TİKP, Devrimci Karargah ve PKK) birleşmesiyle oluşan bu terör ortaklığı Karadeniz’de ki Hemşinlerin içerisindeki destekçi halkıda yanlarına alarak terör eylemi ve siyasi çalışmalar başlatmıştır. Bir yılı aşkındır Ermenistan ve Gürcistan üzerinden Karadeniz’e verdiği destekle terör eylemlerini gerçekleştirmiştir. Gürcistan’da faaliyet gösteren ‘Kürdistan Yezidiler İttifakının organize ettiği, Karadeniz’e çalışmaya gelen Gürcistanlı mevsimlik işçiler ise bu terör gruplarına keşif ve diğer konularda istihbarat çalışması yaparak destek olmaktadırlar. Bu mevsimlik Gürcistan pasaportlu işçilerin özellikle son yıllarda vizenin kaldırılması ile Karadeniz’de girmedikleri yer gitmedikleri ilçe belde kalmamıştır. Gürcistanlı işçilerin artık giriş ve çıkışları sıkı tutulmalı eğer böyle tespit edilenler varsa Türkiye’ye girişleri yasaklanmalıdır” dedi.

“Ermenistan destekli örgütler Karadeniz’e normal turist olarak giriş yapıp, silahları HBDH oluşumundan temin ediyorlar”

Gülbey, “Gürcistan’ın Batum şehrindeki sınır kapısından Türkiye’ye turist gibi giriş yapan bu terör elamanları ülkemize silahsız olarak giriş yaptıktan sonra bölgede oluşturulan ve Ermenistan tarafından hem maddi hem de siyasi destek verilen (HBDH) tarafından silah ve mühimmat veriliyor. Yapılacak eylemin keşifleri ya (HBDH) veya Gürcistan’da faaliyet gösteren ‘Kürdistan Yezidiler İttifakı’ tarafından sözde mevsimlik işçiler tarafından yapılmaktadır. Aylar önce Ermenistan destekli PKK Karadeniz’de örgütleniyor ve Ermenistan Karadeniz’den toprak istiyor diye açıklama yaptığımızda kimse ciddiye almamıştı. Sonuçta Ermenistan destekli PKK terör örgütü Karadeniz’de gencecik kardeşimiz Eren Bülbül şehit edildi. Şimdi de tekrardan uyarıyoruz 2016 yılında Ermenistan destekli ve PKK organizesinde kurulan bu HBDH oluşumu derhal yok edilmesse Karadeniz’de daha çok can yanacaktır. Asimder olarak bölgede büyük Ermenistan hayallerine hizmet eden bu oluşumun devlet yetkililerimizce müdahale edilerek, bölge halkının da artık bu oyunlara karşı daha uyanık olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.