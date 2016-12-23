Aşiretler teröre karşı federasyon kurdu
Van’da bir araya gelerek Kadim Aşiretler Federasyonu’nu kuran aşiret temsilcileri, “Milletimizin kardeşliğine ve geleceğine kasteden bütün terör saldırılarına karşı beraberiz” açıklaması yaptı.
Van’da bir araya gelen bölgedeki bazı aşiret temsilcileri, son günlerde artan terör saldırılarını kınadı. Kentteki bir otelde Kadim Aşiretler Federasyonu’nu (KAF) kurmak üzere toplanan bölgedeki aşiret temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Gevdan aşireti temsilcisi Rasim Aslan, Türkiye’de ve bölgede aşiretlerin tarihi, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan önemli olduğunu söyledi. Aşiretlerin hatırı sayılır bir güç olduğunu ve Türkiye’de büyük küçük birçok aşiretin bulunduğunu ifade eden Aslan, “Aşiretlerin hassasiyetlerinden dolayı onları yanlış yollara saptırıp birçok yanlışa sebebiyet vermektedirler. Federasyonumuzun amaçlarından biri de bu oyunları bozmaktır. Federasyonumuzun asıl amacı, doğu ve güneydoğu başta olmak üzere bölgelerdeki ve ülkemizdeki gerçek aşiretleri ortaya çıkarmak, aşiretler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.” dedi.
BARIŞ VE HUZUR İÇİN
Aslan, federasyonun ayırt edici değil, birleştirici bir misyon üstlendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Biz önce insanız, sonra da bir aileye, bir aşirete ve bir vatana mensubuz. Sizlerin destekleriyle kurduğumuz federasyonumuz inşallah başta toplumumuz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin barış ve selametine ciddi bir katkı sunacaktır. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, geleceğine kasteden bütün terör saldırılarını lanetliyoruz. Temennimiz ülkemizin bir an önce barış ve huzur ortamın kavuşmasıdır.”
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