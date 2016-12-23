Aşiretler teröre karşı federasyon kurdu

Van’da bir araya gelen bölgedeki bazı aşiret temsilcileri, son günlerde artan terör saldırılarını kınadı. Kentteki bir otelde Kadim Aşiretler Federasyonu’nu (KAF) kurmak üzere toplanan bölgedeki aşiret temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Gevdan aşireti temsilcisi Rasim Aslan, Türkiye’de ve bölgede aşiretlerin tarihi, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan önemli olduğunu söyledi. Aşiretlerin hatırı sayılır bir güç olduğunu ve Türkiye’de büyük küçük birçok aşiretin bulunduğunu ifade eden Aslan, “Aşiretlerin hassasiyetlerinden dolayı onları yanlış yollara saptırıp birçok yanlışa sebebiyet vermektedirler. Federasyonumuzun amaçlarından biri de bu oyunları bozmaktır. Federasyonumuzun asıl amacı, doğu ve güneydoğu başta olmak üzere bölgelerdeki ve ülkemizdeki gerçek aşiretleri ortaya çıkarmak, aşiretler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.” dedi.

BARIŞ VE HUZUR İÇİN

Aslan, federasyonun ayırt edici değil, birleştirici bir misyon üstlendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Biz önce insanız, sonra da bir aileye, bir aşirete ve bir vatana mensubuz. Sizlerin destekleriyle kurduğumuz federasyonumuz inşallah başta toplumumuz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin barış ve selametine ciddi bir katkı sunacaktır. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, geleceğine kasteden bütün terör saldırılarını lanetliyoruz. Temennimiz ülkemizin bir an önce barış ve huzur ortamın kavuşmasıdır.”

23 AŞİRET KATILDI

Van ve çevresinde mensuphları bulunan Graviyan, Ezdinan, Gevdan, Alan, Jirki, Mamhuran, Şidan, Mehmet Piran, Haviştan, Halilan, Gevaş Beyleri, Görentaşlılar, Brukiler, Kürhesünniler, Milan, Özvanlı, Haniler, Bekiran, Şemsikan, Arvasiler, Menzik, Celali ve Pinayanişiler bir araya gelerek ‘Kadim Aşiretler Federasyonu’nu kurdu. Federasyona Başkan olarak Rasim Aslan seçildi.