Antalya'da aşırı sıcaktan bayılan otel çalışanı hastaneye kaldırıldı
Antalya’nın Alanya ilçesinde aşırı sıcaktan bayılan otel çalışanı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
- İHA
Tüm yurdu etkisi altına alan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Meteorolojinin yaptığı sıcak hava uyarısı sonrası bugün Alanya ilçesinde sıcaklık rekor düzeye ulaştı. Hissedilir sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ilçede bazı vatandaşlar baygınlık geçiriyor. İncekum Bölgesinde bir otelin plaj büfesinde görevli 22 yaşındaki Aytekin Çetin aşırı sıcaklar nedeniyle bayıldı. Çetin'e ilk müdahale otelin sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Çetin, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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