Aşkale'de 3.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum’un Aşkale ilçesinde 3.1 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
- İHA
Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün sabah 07.25 sularında merkez üssü Aşkale ilçesi Çatalbayır Mahallesinde 5.0 km derinliğinde 3,1 büyüklüğünde hafif şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremde de can ve mal kaybı yaşanmadı.
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