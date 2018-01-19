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Asker Afrin'e "balistik kapı"dan girecek

Afrin harekatı öncesi sınırdaki Fırtına obüsleri seri atışlarla birçok terörist hedefi yerle bir etti. Obüslerin terör örgütü hedeflerini vurmasındaki amaç, Türk ordusu ve ÖSO güçlerinin Afrin’e girişini kolaylaştırmak. Harekatın ilk aşamasına hazırlık olan atışlarla birlikte Afrin'e ilk girilecek nokta da belirlendi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin operasyonu öncesi bölgedeki terör hedeflerini top atışları ve Fırtına obüsler ile vurdu. Hatay ve Kilis'ten gerçekleştirilen atışlarla Afrin ve Münbiç'deki birçok hedef yerle bir edildi. Onlarca PYD/ PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Afrin operasyonun ayak sesleri niteliğindeki atışlarla, Afrin'e girecek Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yolu açılıyor. ÖSO güçleri önceki geceden itibaren Azez-Afrin arasındaki geçişleri kapattı. PYD/ PKK'nın kontrolündeki bölgelere roket ve havan atışı yapıldı.
 
BALİSTİK KAPIDAN GİRİLECEK
 
Sabah'ta yer alan habere göre; TSK'nın bölgeye takviyesi de sürüyor. Mardin, Hatay ve Kilis'e zırhlı araç ve tank sevkiyatına dün de devam edildi. TSK ayrıca, sınır hattındaki belirli noktalarda güvenlik duvarını kaldırma çalışmalarına da başladı. Mehmetçik, Afrin'e acil durumlar için inşa edilen "balistik kapı"lardan girecek.

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