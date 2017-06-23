Manisa'daki yemin töreninin ardından evlatlarına kavuşan aileler CHP’li milletvekili tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 23 Mayıs, 16 Haziran ve 17 Haziran’da olmak üzere 3 kez besin zehirlenmesi yaşayan 1997/2 tertip acemi erler yemin ederek dağıtım iznine çıktı 4 bin 200 acemi asker için düzenlenen yemin törenine erlerin aileleri büyük ilgi gösterdi. Albay M. Arif Seyhun Kışlası'nda (Batı Kışlası) basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemin törenine aileler sıkı güvenlik önlemleri altında alındı. Yemin töreninin ardından açıklamalarda bulunan aileler ise evlatlarına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Besin zehirlenmesinde oğlu da etkilenen Mehmet Zert isimli vatandaş oğlunun yemin törenine katıldığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, “Oğlum da zehirlenenler arasındaydı ama çok fazla bir şey olmadı. Bunlar doğal şeyler. Olmasa daha iyiydi ama oluyor. Tek insan yok burada sonuçta 3 bin 4 bin insan var dikkat edilmesi gerekiyor. Yaşanmasa daha iyiydi ama yaşandı, inşallah bundan sonra yaşanmaz” derken bir anne de yaşanan zehirlenmelerden sadece askerlerin değil ailelerin de etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

“Hepimiz etkilendik. Sağlık Bakanlığı biraz daha duyarlı olsun isteriz. Büyüklerimizin daha duyarlı olmasını isteriz. Çocuklarımıza güzel baksınlar isteriz.”

Zehirlenen askerler arasında oğlu olmayan Ayfer Şimşek isimli vatandaş, “Yemin törenine katılmak çok güzel bir duyguydu. Oğlum zehirlenme sırasında birlikteydi ama ona bir şey olmadı kendisi de bize bir şey demedi zaten” diye konuştu.

Zehirlenme olayının hemen ardından Manisa’ya gelen CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in yanında bir askerle birlikte yaptığı açıklamaya tepki gösteren Denizlili Tahsin Aydoğan, “Provokasyon yapmaya gerek yok. Askerlere diyor ki ‘Komutan bizi dövecek’, ‘Odaya çekecek bizi dövecek’ diyor. Aslı yok bunların. Bu komutanlar askerlere bir tek kötü söz bile söylememiş. Kadının bir tanesi çıktı oraya ‘Bu yemeği yemezsen odaya alıp bizi dövecekler’ dedi. Böyle saçma sapan şeyler. Yazıktır, günahtır. Burada binlerce evladımız yemin etti. Ama bir kişiyi çıkarıp bulup da onu oradan veya askeri elbise giydirip de çıkarmak çok ayıp bir şey. Aynen böyle diyorum. O (Tur Yıldız Biçer’i kastederek), oradan bir tane sivili buluğ askeri elbise giydirmiş ve konuşturmuş. Oğlumla konuştum. Yemekten olduğunu söyledi. ‘Karnım açtı baba, canım çekti. Tavuktan ve biraz cacıktan aldım, zehirlendim” dedi. Biz de gittik hastaneye o gün bakan da geldi ama orada konuşan milletvekili o askeri konuşturan milletvekili çok büyük bir terbiyesizlik yaptı bence. Bilmiyorum başkaları ne der” dedi.

Yemin törenine Babaeski’den gelen Arif Tarakçı ise, “Oğlum burada asker ve görevinden de çok çok memnun. Hiçbir şikayeti de yok. Zehirlenme olayıyla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Oğlumla da görüşmedim bu konuyu ama oğlum o gün yemek yememiş. Kantinden bisküvi alıp yemiş tesadüfen yemek yememiş. Ama kışladan oldukça memnun.” diye konuştu.

Bu arada Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç’in görevinden alınarak EDOK Komutanlığına alındığı öğrenilirken, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yemek firmasından ve rütbeli askerlerden gözaltına alınan 47 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettirildiği öğrenilirken 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına yeni dönemde acemi er alımı yapılmayacağı öğrenildi.