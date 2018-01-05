Askeriyede yaşanan zehirlenme vakalarının ardından işbirliği protokolü imzalayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gıda temininde yeni bir dönem başlattı. TSK, yeni dönemde yemek şirketleri için ihale yapacak. İhaleye girecek olan firmalar, ürün teminini ise Tarım Bakanlığı'nın belirlediği adreslerden sağlayacak. Buna göre sabah, öğlen ve akşam olmak üzere üç öğünün maliyeti yaklaşık 28 TL'yi bulacak. Markası ve adresi belirli ürünlerden hazırlanacak yemeklerle askere 5 yıldızlı mönü sunulacak.

YEMEĞİN KALİTESİ ARTACAK

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Sedat Zincirkıran, iki bakanlık arasında imzalanan protokolün çok doğru bir hamle olduğunu belirtti. Yeni çalışmayla birlikte 3 öğünlük mönünün ortalama 28-29 liralık bir bütçeyle hazırlanacağını aktaran Zincirkıran, "7-8 lira kahvaltı, 10'ar liradan da öğle ve akşam yemekleri çıkarılabilir. Bu takribi bir rakam... İhale şartnamesine de bakılması gerekir" dedi. Önceki ihalelerde bu fiyatın ortalama 15 lira olduğunu belirten Zincirkıran, "Daha önce ürün alımında marka şartı yoktu. Nereden olduğu belli olmayan ürünlerle yemekler hazırlanıyordu. Bunun kötü sonuçlarını da hepimiz gördük. Yeni şartname yemeğin kalitesini artıracak" diye konuştu. Askere hazırlanan yemekte kalori ve gram hesabı yapıldığının altını çizen Zincirkıran, şunları anlattı: "Askerlerin daha güçlü beslenmeleri için yemeklerinde kalori ve gramaj bellidir. Bunlar ihale şartnamesinde yazar. Birçok şirket ihaleye tüm bu kriterleri dikkate alarak hazırlanacaktır."

OKULLAR İÇİN DE GÖRÜŞÜLÜYOR