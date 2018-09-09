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Askeri araç devrildi, 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Yüksekova'daki Aslankaraş üs bölgesine giden askeri araç, saat 09.30 sıralarında devrildi. Askeri aracın üs bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

  • İHA
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Aslankaraş mevkiinde askeri unsurlara ait aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.  
 
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Aslankaraş mevkiinde askeri unsurlara ait aracın devrilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
 

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