Askeri araç devrildi, 1 askerimiz şehit oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Yüksekova'daki Aslankaraş üs bölgesine giden askeri araç, saat 09.30 sıralarında devrildi. Askeri aracın üs bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.