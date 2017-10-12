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Askeri araç ile TIR çarpıştı: 4 askerimiz ve 1 korucumuz yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asker ve korucuları taşıyan araç ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 askerimiz ve 1 korucu yaralandı.

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Kaza, Kızıltepe ilçesi Ak Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görevden dönen askerimiz ve korucuları taşıyan minibüs ile 73 KA 088 plakalı araç, tek şeritli yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 askerimiz ve 1 korucu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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