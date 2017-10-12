Askeri araç ile TIR çarpıştı: 4 askerimiz ve 1 korucumuz yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asker ve korucuları taşıyan araç ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 askerimiz ve 1 korucu yaralandı.
Kaza, Kızıltepe ilçesi Ak Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görevden dönen askerimiz ve korucuları taşıyan minibüs ile 73 KA 088 plakalı araç, tek şeritli yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 askerimiz ve 1 korucu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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