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Askeri aracı onarıp ücret almayan tamirciye teşekkür belgesi takdim edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sevkiyat sırasında arızalanan askeri aracı ücretsiz onaran oto tamircisine teşekkür belgesi takdim edildi.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde sevkiyat sırasında arızalanan askeri aracı ücretsiz onaran oto tamircisine teşekkür belgesi verildi.
 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçen ay sınır hattına sevk edilen askeri araçlardan birinin akşam saatlerinde arıza sonucu hareket kabiliyetini kaybetmesi üzerine çevredeki esnaftan yardım istendi.
 
Nizip Sanayi Sitesi esnafı Hüseyin Eroğlu, sağanağa rağmen askeri aracın bulunduğu yere giderek arızayı giderdi. Askerlerin teklifine rağmen onarım ücretini almayı reddeden Eroğlu, aracın yeniden yola koyulmasını sağladı.
 
Durumun askeri yetkililere bildirilmesinin ardından Kaymakam Kemal Şahin, beraberinde askeri yetkililerle esnafı iş yerinde ziyaret ederek kendisine teşekkür belgesi takdim etti.
 
Şahin, katkılarından dolayı esnafa Türk Silahlı Kuvvetleri adına teşekkür ederek, "İlçemizde böyle insanların olması beni mutlu etti. Devlet büyüklerim adına ustamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
 
Eroğlu da askerlere yardım etmenin bir vatan sevgisi olduğunu ifade ederek, ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

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