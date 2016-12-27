Askeri geminin komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, NATO’ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’ndaki görevinden açığa alınan 2 subay FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kurmay Binbaşı Y.R.'nin (38) üste bulunan savaş gemilerinden birinin komutanı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla ve Marmaris Terörle Mücadele ekipleri, öğle saatlerinde NATO’ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’ndan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı talimatıyla açığa alınan 38 yaşındaki Kurmay Binbaşı Y.K. ve 35 yaşındaki Yüzbaşı K.S.G.'yi, kaldıkları lojmanda gözaltına aldı.

Komutanların lojmanlarından yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar, cep telefonları, CD, DVD, belge ve dokümanlara tutanakla el konuldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan iki subay, Muğla Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne götürüldü. İki subayın Muğla’da işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.

Savaş gemisinin komutanı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geçen ay açılan soruşturma kapsamında “Bylock” haberleşme sistemi kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kurmay Binbaşı Y.K. ve Yüzbaşı K.S.G.'nin, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nda bulunan savaş gemilerinde görev yaptıkları öğrenildi. Kurmay Binbaşı Y.K.’nin Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nda bulunan ismi açıklanmayan bir savaş gemisinin komutanı olduğu öğrenildi.