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Askeri kaynaklar: İdlib'de ÖSO'ye destek amaçlı top atışı yapıldı

Askeri kaynaklar: İdlib'de ÖSO'ye destek amaçlı top atışı yapıldı

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Suriyede çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması için başlatılan İdlib operasyonu devam ediyor.
 
Bölgeye henüz intikal etmediği açıklanan Türk askeri Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek veriyor.
 
Ntv'nin askeri kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, ÖSO'ya destek için 4 ya da 5 top atışı yapıldı.
 
ATEŞKES GÖZLEMLENECEK
 
Türk askerinin İdlib operasyonundaki amacı, Astana'da varılan mutabakat çerçevesinde Suriye rejimi ve muhalefeti arasında ateşkesi gözlemlemek.
 
Türk askeri İdlib batısında, Rusya doğusunda olacak. Türk askeri 14 ayrı noktada, 6 ay boyunca görev yapacak. 

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