Askeri kaynaklar: Operasyona biz katılmadık

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Halep'teki DEAŞ hedeflerini vurduğunu iddia etti. Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada ise, operasyonu Rus uçaklarının gerçekleştirdiğini, Türk jetleri ile ortak yapılmadığını açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın, Türk ve Rus jetlerinin Suriye'de DAEŞ hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiği açıklamasına askeri kaynaklardan yalanlama geldi.

Askeri kaynaklar, El Bab'taki hava harekatının Rus jetleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyona Türk jetleri ise katılmadı.

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI NE DEMİŞTİ?

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'ya ait uçakların Suriye'de ilk kez ortak hava harekatı düzenleyerek El Bab bölgesindeki DAEŞ hedeflerini vurduğunu söylemişti.

Rudskoy, operasyona Rusya'dan Su-24, Su-25 ve Su-35 tipi uçakların, Türkiye'den ise F-16 ve F-4 uçaklarının katıldığını iddia etmişti.

Operasyonda DAEŞ'a ait 36 hedefin vurulduğunu aktaran Rudskoy, "Hedefler iki ülke Genelkurmayları tarafından önceden belirlendi. Son iki günde insansız hava araçlarıyla gözlem yapıldı" demişti.

Rudskoy, Türkiye ve Rusya Hava Kuvvetleri'nin ortak operasyonunun "oldukça verimli" olduğunu kaydetmişti.

RUSYA PALMİRA VE DEYR EZ-ZOR'DA DAEŞ'İ VURDU

Rus RIA haber ajansı ise, Rus jetlerinin Palmira'da DAEŞ'e operasyon düzenleyen Suriye ordusuna havadan destek verdiklerini iddia etti.

Rus savaş uçaklarının Deyr ez-Zor kasabasına saldıran DAEŞ'li teröristleri püskürtmek için havadan saldırı düzenlediği de belirtiliyor.

Suriye ordusu Deyr ez-Zor kasabasına saldıran DAEŞ'i bölgeden çıkartmak için operasyon düzenliyor.