Askeri üs bölgelerine giden yollardaki kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aşıyor
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki askeri üs bölgelerine giden ve yer yer 5 metreyi aşan yollarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
- İHA
Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin, Mirgezer mevkiindeki askeri üs bölgelerine giden yollarda başlattığı karla mücadele çalışması yaklaşık 4 gündür devam ediyor. Tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi geçen kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı. Kar dağlarını aşarak askeri üs bölgelerinin yollarını açmaya çalışan karla mücadele ekipleri, 2 iş makinesi ve 6 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.
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