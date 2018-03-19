Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Askeri üs bölgelerine giden yollardaki kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aşıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki askeri üs bölgelerine giden ve yer yer 5 metreyi aşan yollarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin, Mirgezer mevkiindeki askeri üs bölgelerine giden yollarda başlattığı karla mücadele çalışması yaklaşık 4 gündür devam ediyor. Tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi geçen kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı. Kar dağlarını aşarak askeri üs bölgelerinin yollarını açmaya çalışan karla mücadele ekipleri, 2 iş makinesi ve 6 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü

Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA