Askeri yasak bölgede 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları belirtilen 5 FETÖ şüphelisi, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalandı.
- AA
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, devriyeleri sırasında Yunanistan'a kaçma girişimindeki aralarında 2 çocuğun da olduğu grubu tespit etti.
Aralarında ihraç edilen hakim, öğretmenlerin de bulunduğu 2'si kadın 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli hudut karakoluna götürüldü.
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