Askeri yasak bölgede 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, devriyeleri sırasında Yunanistan'a kaçma girişimindeki aralarında 2 çocuğun da olduğu grubu tespit etti.

Aralarında ihraç edilen hakim, öğretmenlerin de bulunduğu 2'si kadın 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli hudut karakoluna götürüldü.