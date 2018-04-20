Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Askerlerden kadın sporculara alkışlı karşılama

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’ne yükselen Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, Van İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ziyarette alkışlarla karşılandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde yapılan pyal-off müsabakalarında ilk ikiye girerek, önümüzdeki sezon 1. ligde mücadele etme hakkı kazanan Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, desteklerinden dolayı Van İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu. Jandarma personeli tarafından alkışlarla karşılanan takımın oyuncuları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile birlikte pasta kestiler. Sporculara hitap eden Tuğgeneral Yavuz Özfidan, “İnanç, azim ve kararlılığınızla kazandığınız bu başarı, bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Kazandığınız bu başarı, bölge halkımıza ve özellikle kız çocuklarına güzel bir örnek olmuştur. İnanıyorum ki enerjiniz ve çalışkanlığınızla daha birçok başarıya imza atacaksınız. Hepinizi tek tek kutluyorum” dedi.


 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA