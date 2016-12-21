"Askerlik tecil sürelerinin öne çekildiği" iddiasına MSB'den yanıt

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "askerlik tecil sürelerinin öne çekildiğine" yönelik iddialar yer aldığı anımsatıldı.

Öğrencilerin askerlik ertelemelerine göre işlemlerin Askerlik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yapıldığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, üniversiteler tarafından kimlikleri bildirilen yükümlülerin askerlikleri 2 senelik öğrenim süresi için 4 yıl, 4 senelik öğrenim süresi için 7 yıl, 6 senelik öğrenim süresi için 9 yıl olarak okula ilk kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren ertelenebilmektedir. Erteleme süreleri, lisans/ön lisans eğitimde 29 yaşını aşmamakta lisans üstü eğitimlerde ise 35 yaşına çıkabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin mezun olmaları veya okulu terk etmeleri durumunda bu ertelemelerinin iptal edildiği ve yoklama için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte öğrenciler öğrenimlerini terk ettikleri veya mezun oldukları tarihten itibaren 1 veya 2 sene süreyle sevk tehirleri haklarını kullanabilmektedirler. Örneğin 2012'de 4 senelik bir fakülteye kaydolan öğrencinin askerliği 2019 yılı sonuna kadar ertelenmektedir. Öğrenci 2016 yılında mezun olduğu takdirde mevcut erteleme süresi iptal edilerek yoklama için gerekli işlemler başlatılmaktadır. Bu nedenle, basında çıkan haberlerin yanlış yorumlamadan kaynaklandığı, uygulamada bir değişiklik olmadığı görülmektedir."