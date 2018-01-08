Askerlik yeri öğrenme işlemi 98/1 E-devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır?

Askerlik yeri öğrenme işlemi nasıl yapılır? Şubat ayında askere gidecek 98/1 asker adaylarının araştırma yaptığı konuların başında askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır geliyor? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 98/1 Şubat ve Mart ayında askere gidecek kişilerin yaptığı araştırmanın sonucunu almak çok basit. E-devlet sayfasından askerlik yeri öğrenmek mümkün. Millî Savunma Bakanlığı, Şubat 2018 asker alma ile ilgili duyuruyu resmî internet sitesi msb.gov.tr üzerinden paylaştı. Duyuruda, 2018 Şubat celbinde kimlerin askere alınacağı, hangi tarihte birliklerine katılacağına dair bilgiler yer alıyor. Millî Savunma Bakanlığı, askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tarih detaylarını açıkladı. İşte, yerlerin belli olacağı tarih hakkında detaylı bilgiler.

ASKERLİK YERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Savunma Bakanlığı, askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tarih detaylarını açıkladı. İşte, yerlerin belli olacağı tarih hakkında detaylı bilgiler;

1-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;

a-) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,

b-) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,

c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak – 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 – 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart – 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 – 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5-) Şubat 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

Kaç Celp Dönemi Var?

Askere gidecek kişiler kısa dönem yada uzun dönem (asteğmenlik veya 12 aylık er) fark etmemek üzere toplamda 4 celp döneminde askere alınırlar. Bu celp dönemleri Şubat Celp Dönemi, Mayıs Celp Dönemi, Ağustos Celp Dönemi ve Kasım Celp dönemi olmak üzere toplamda 4 dönemdir. Bu celp dönemleri haricinde askere alım yapılmaz. Askere gitmek isteyen kişiler de her istediği ayda askere gidemez. Askere gitmek isteyen kişiler bu celp dönemlerine uymak zorundadır. Yani askere ya şubat, ya mayıs ya ağustos ya da kasım ayında gidebilirsiniz. Diğer aylarda askere gitmeniz mümkün değildir.

Askere Gitmek İçin Ne Zaman Başvuru Yapmalıyım?

Yıl içinde Şubat Celp Dönemi, Mayıs Celp Dönemi, Ağustos Celp Dönemi ve Kasım Celp Dönemi olmak üzere toplam 4 celp dönemi vardır ve siz bu celp dönemlerinden birinde askere gidebilirsiniz. Peki istediğiniz tarihte askerlik şubesine gidip başvuru yaparak istediğiniz tarihte askere gidebilir misiniz? Eğer kafanızda bir tarih var ve o celp döneminde askere gitmek istiyorsanız en az 2,5 ay öncesinde askerlik şubesine gidip ben şu tarihte askere gitmek istiyorum diye bildirmeniz ve gerekli işlemleri yaptırmanız gerekmektedir. Eğer celp dönemi son başvuru tarihini kaçırırsanız bir sonraki celp dönemine kalırsınız ve istediğiniz tarihte askere gidemezsiniz…Aşağıda askerlik celp dönemleri için son başvuru tarihleri gösterilmiştir…

2018 Yılında Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım celp dönemleri vardır. Kişi bu dönemler dışında askere gidemez. Bu kanunen mümkün değildir. Askere gitmek isteyen bir kişi bu dönemlerden birinde askere gitmek zorundadır.

Şubat Celp döneminde askere gitmek için Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım

Mayıs Celp döneminde askere gitmek için Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat

Ağustos Celp döneminde askere gitmek için Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs

Kasım Celp döneminde askere gitmek için Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos