Askerlik yeri sorgulama ekranı! Askerlik yeri öğrenme

Askerlik yeri sorgulama öğrenme 369. dönem 97/4 celp döneminde askere gidecek olan er adayları celp dönemlerini tertipleri nerede askerlik yapacaklarını ve askerliklerini karacı, denizci, havacı ya da jandarma olarak mı yapacaklarını e-devlette yer alan er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvurusu sayfasından öğrenebilecekler. 21 yaşını doldurmuş her erkek birey, askerlik yapmasına engel bir durum teşkil etmiyorsa askerlik yapmakla yükümlüdür. Askerlik görevini yerine getirme yaşı gelmiş öğrenimine devam etmeyen bireyler askerlik görevini yapmak üzere çağrılırlar. Eskiden askere gideceğiniz yeri sadece askerlik şubesine bizzat müracaat ederek öğrenebilmekteydik. Ancak teknolojik gelişmeler neticesinde, İnternetin hayatımıza getirdiği kolaylıklardan bir tanesi de “askerlik yeri öğrenme” oldu. Askerlik yeri sorgulama için artık askerlik şubesinde uzun kuyruklar beklemenize gerek kalmadan dakikalar içerisinde online olarak sorgulama yapabilirsiniz.

Askerlik Yeri Öğrenme

2008 yılında E-Devlet Kapısının hayatımıza girmesiyle artık devlet dairelerinde uzun kuyruklar bekleyerek halledebildiğimiz, zaman ve para kaybına sebep olan birçok işlemi kolaylıkla internet üzerinden gerçekleştirebilmekteyiz. Bu işlemlerden bir tanesi de “askerlik yeri sorgulama“. Aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine nerede askerlik yapacağım bilgisine, askerlik yapacağınız yerdeki statünüzü, celp sorgulamanızı, askerlik yoklamanızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda askerlik şubesine gitmeden buradan alacağınız bir belge ile askerlik yapacağınız yere teslim olabilirsiniz. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bilgi servisleri kullanılarak hazırlanmış nerede askerlik yapacağınızı öğrenmenizi sağlayan sisteme aşağıdaki linkten kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Tıkladığınız bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

Şayet askerlik durumunuzla ile ilgili herhangi bir bilgilendirme geçilmemişse “Hakkınızda herhangi bir sonuç bulunmamaktadır” yazısı ekranlarınızda gözükecektir. Gideceğiniz yeri ve askerlik statünüzü de öğrenmiş olacaksınız. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren 2 gün içerisinde askeri birliğinize teslim olmanız gerekmektedir.

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Her ne kadar askerlere gerekli temel teçhizat sağlansa da askere gidenlere tavdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo Malzemeleri

Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım Malzemeleri

Tırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut Kremi

Askerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

5. İçlik

Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş Malzemeleri

Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. Saat

Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti

Ankesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.

2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız

ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot Fırçası

Her sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğne

Kıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve Vatka

Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık

14. Islak Mendil ve Selpak

15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

16. Sivil Giysiler

Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.

17. Bankamatik Kartı

18. Mantar Kremi

19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)

Askerlik Yeri Ne Zaman Belli Olur?

Askere gidecek bireyler askerlik yeri belli oldu mu sorusunu sıklıkla dile getiriyorlar. Askerlik zamanı gelmeden yaklaşık 2-3 hafta arasında askerlik yerleri netleşmektedir. Her defasında farklı zamanlarda açıklansa da genellikle bu zaman aralığında belli olur. Örneğin 98/4 kasım ayında askere gidecek kişiler. Bu tarihten bir önceki ay askerlik yerleri açıklanmış olacaktır. Bu yazımızda askerlik yerimi öğrenmek istiyorum, askerlik yerimi nasıl öğrenebilirim konularında detaylı bilgiler verdik.

Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı adresten alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

E-Devlet giriş ve şifre alma işlemleri aşağıdaki gibidir;

E-Devlet ile istediğiniz bilgi ve belgelere ulaşmak artık çok basit. Devletimizin bizlere sunmuş olduğu bu hizmet sayesinde birçok belgeye ve kişisel bilgiye devlet binalarına gitmeden ulaşmak mümkün hale geldi. Ayrıca e-Devlet sistemi güncellenerek yeni hizmetler de sunmaya devam ediyor. E-Devlet giriş işlemleri de basittir. Bunun için yapmanız gereken ilk önce PTT şubesine gidip 2 lira ücret ödedikten sonra bir e-Devlet şifresi edinmek olacak. Daha sonra www.turkiye.gov.tr internet adresinden T.C NO ve aldığınız şifre ile giriş yapabilirsiniz. İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler ve geniş bilgiler.

E-Devlet şifremi unuttum?

e-Devlet Şifrenizi unutursanız yeniden temin etmek için PTT şubelerine başvurmak zorunda değilsiniz. Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Şifre yenileme işlemini https://giris.turkiye.gov.tr/G... adresinde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e-imza, mobil imza ve https://giris.turkiye.gov.tr/G... adresini kullanarak internet bankacılığı ile şifre yenileme işlemi yapabilirsiniz.

e-Devlet Şifreniz asla iptal olmaz. Şifrenizin talebiniz ve bilginiz olmaksızın herhangi bir nedenle iptal edilmesi ya da kullanıma kapatılması söz konusu değildir. Şifrenizi hiç kullanmadan ya da değiştirerek kullanmaya başladıktan sonra sisteme 1 ay, 2 ay, 3 ay, 1 yıl ya da daha uzun sürelerde hiç giriş yapmamış olsanız bile, şifrenizin geçersiz olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği için, sistem 3 ayda bir şifre değişikliği yapılması uyarısında bulunur. Ancak bu durumda bile isterseniz şifrenizi değiştirmeden kullanmaya devam edebilirsiniz.

e-Devlet Şifreniz size özeldir ve kişisel bilgilerinizin güvenliği için şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. Kredi başvurusu, işe giriş v.b. nedenler ile sizden şifrenizi isteyen kişilere şifrenizi vermeyiniz. Şifrenizi verdiğiniz kişiler pek çok kişisel bilginize ulaşabilir ve adınıza işlem yapabilir.