Aslan Mehmetçik marşının klibini izleyince duygulandı

Jandarma Genel Komutanlığı, "Aslan Mehmetçik" adlı şiiri, Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için marş şeklinde besteleterek "YouTube"da paylaştı.

Şair Ramazan Pamuk'un, kendisinden esinlenerek yazdığı şiirin klibini izleyen şehit Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un 14 yaşındaki kızı Güneş Aksoy duygulandı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Beşat Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Güneş Aksoy, AA muhabirine yaptığı açılamada, babası şehit edildiğinde 3 yaşında olduğunu dile getirdi.

Babası ve arkadaşlarının şehit edilmesinden sonra başlatılan operasyona "Güneş" isminin verildiğini, kendisinden etkilenen şair Pamuk'un da "Aslan Mehmetçik" adlı şiiri yazdığını anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Çok şükür TSK babam ve arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Şimdi aynı şiir yıllar sonra Jandarma Genel Komutanlığınca Zeytin Dalı Harekatı için marş olarak bestelendi. Babam ve diğer şehitlerimiz için yazılan şiirin marş haline getirilen klibini izleyince çok sevindim ve duygulandım. Şimdi Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlerimize başarılar diliyorum. Babam benim okumamı çok isterdi, Onun bu isteğini yerine getirmek için okuyorum ve inşallah öğretmen olmak istiyorum."