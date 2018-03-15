Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aslan Mehmetçik marşının klibini izleyince duygulandı

Şırnak'ta 2007 yılında 12 arkadaşıyla şehit olan Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un kızı Güneş Aksoy, Kahramanmaraşlı şair Ramazan Pamuk'un o tarihte kendisinden esinlenerek yazdığı şiirin, Jandarma Genel Komutanlığınca Zeytin Dalı Harekatı için marş olarak bestelenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Jandarma Genel Komutanlığı, "Aslan Mehmetçik" adlı şiiri, Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için marş şeklinde besteleterek "YouTube"da paylaştı.

Şair Ramazan Pamuk'un, kendisinden esinlenerek yazdığı şiirin klibini izleyen şehit Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un 14 yaşındaki kızı Güneş Aksoy duygulandı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Beşat Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Güneş Aksoy, AA muhabirine yaptığı açılamada, babası şehit edildiğinde 3 yaşında olduğunu dile getirdi.

Babası ve arkadaşlarının şehit edilmesinden sonra başlatılan operasyona "Güneş" isminin verildiğini, kendisinden etkilenen şair Pamuk'un da "Aslan Mehmetçik" adlı şiiri yazdığını anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Çok şükür TSK babam ve arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Şimdi aynı şiir yıllar sonra Jandarma Genel Komutanlığınca Zeytin Dalı Harekatı için marş olarak bestelendi. Babam ve diğer şehitlerimiz için yazılan şiirin marş haline getirilen klibini izleyince çok sevindim ve duygulandım. Şimdi Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlerimize başarılar diliyorum. Babam benim okumamı çok isterdi, Onun bu isteğini yerine getirmek için okuyorum ve inşallah öğretmen olmak istiyorum."

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor

Telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA