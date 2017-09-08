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Aslı Aydıntaşbaş,Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oldu

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye bu yıl %5 büyüyecek, piyasalara dışarıdan para gelecek diye rahatsız oldu.

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Dünya ekomik krizle boğuşurken Orta Doğu'daki sıcak gelişmelere rağmen Türkiye'nin dünyaya parmak ısırtan ve hızla büyüyen ekonomisini hazmedemeyenler arasındaki Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, %5'lik büyümeyi hazmedemedi.
 
Her fırsatta ülkesini kötüleyen, karalayan, yaşadığı ülkeyi beğenmeyen ve twitter'da sürekli şikâyet eden Aydıntaşbaş bu kez ekonomik büyümeden rahatsız oldu.

Gezi eylemlerinde Taksim Meydanından ülkesini yurtdışına şikâyet etmesi ile bilinen Aydıntaşbaş Yüzde 5 büyüyoruz diye şikayet eden bir tweet attı.

"Demokrasi konusundaki şikayetlerimize rağmen TR bu yıl %5 büyüyecek. Piyasalara dışarıdan para geliyor. Demek ki…"

 

 

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