Aslı Aydıntaşbaş,Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oldu

Dünya ekomik krizle boğuşurken Orta Doğu'daki sıcak gelişmelere rağmen Türkiye'nin dünyaya parmak ısırtan ve hızla büyüyen ekonomisini hazmedemeyenler arasındaki Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, %5'lik büyümeyi hazmedemedi.

Her fırsatta ülkesini kötüleyen, karalayan, yaşadığı ülkeyi beğenmeyen ve twitter'da sürekli şikâyet eden Aydıntaşbaş bu kez ekonomik büyümeden rahatsız oldu.

Gezi eylemlerinde Taksim Meydanından ülkesini yurtdışına şikâyet etmesi ile bilinen Aydıntaşbaş Yüzde 5 büyüyoruz diye şikayet eden bir tweet attı.

"Demokrasi konusundaki şikayetlerimize rağmen TR bu yıl %5 büyüyecek. Piyasalara dışarıdan para geliyor. Demek ki…"

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Aslı Aydıntaşbaş diyorki "Düşmanlar dışardan, biz içerden Türkiye'yi küçültmek için yırtındık ama kahretsin %5 büyüdü"



Aslı şok,Aslı bitik! — hacı yakışıklı (@haciykk) 7 Eylül 2017

Orda yazarken kimi eleştiriyosun ülkenimi?kalemini kimin hizmetine soktun orda? — Et bellum hajj Hila (@dff19f62c1a64a1) 8 Eylül 2017

Zihniyetindeki bozukluklara rağmen keşke senin zekan da %5 büyüse. Sana akıl veren de yok demek ki. Üzüldün mü @asliaydintasbas ? pic.twitter.com/wc0L8j7F6I — ALPEREN (@SonAlperen007) 7 Eylül 2017

Kendimizi paraladık ama onca manipülasyona rağmen Türkiye büyüyor diyorsun?

Piyasa oyunlarımızı iplemiyor diyorsun.

İplemiyor Elhamdülillah. — Hikmet Hocaoğlu (@HikmetHocaoglu) 7 Eylül 2017

Neden zorunuza gidiyor ülkemizin büyümesi? Vatan haini misiniz neden bu kadar açık ediyorsunuz? @asliaydintasbas — cabrero (@semracabrero) 7 Eylül 2017