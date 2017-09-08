Aslı Aydıntaşbaş,Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oldu
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye bu yıl %5 büyüyecek, piyasalara dışarıdan para gelecek diye rahatsız oldu.
Gezi eylemlerinde Taksim Meydanından ülkesini yurtdışına şikâyet etmesi ile bilinen Aydıntaşbaş Yüzde 5 büyüyoruz diye şikayet eden bir tweet attı.
"Demokrasi konusundaki şikayetlerimize rağmen TR bu yıl %5 büyüyecek. Piyasalara dışarıdan para geliyor. Demek ki…"
SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Aslı Aydıntaşbaş diyorki "Düşmanlar dışardan, biz içerden Türkiye'yi küçültmek için yırtındık ama kahretsin %5 büyüdü"— hacı yakışıklı (@haciykk) 7 Eylül 2017
Aslı şok,Aslı bitik!
Orda yazarken kimi eleştiriyosun ülkenimi?kalemini kimin hizmetine soktun orda?— Et bellum hajj Hila (@dff19f62c1a64a1) 8 Eylül 2017
Zihniyetindeki bozukluklara rağmen keşke senin zekan da %5 büyüse. Sana akıl veren de yok demek ki. Üzüldün mü @asliaydintasbas ? pic.twitter.com/wc0L8j7F6I— ALPEREN (@SonAlperen007) 7 Eylül 2017
Kendimizi paraladık ama onca manipülasyona rağmen Türkiye büyüyor diyorsun?— Hikmet Hocaoğlu (@HikmetHocaoglu) 7 Eylül 2017
Piyasa oyunlarımızı iplemiyor diyorsun.
İplemiyor Elhamdülillah.
Neden zorunuza gidiyor ülkemizin büyümesi? Vatan haini misiniz neden bu kadar açık ediyorsunuz? @asliaydintasbas— cabrero (@semracabrero) 7 Eylül 2017
Şikayet edenlerin yalancı olma ihtimali yüksek olunca piyasa iplemiyor olabilir mi Aslı— Gülay (@gulayelik) 7 Eylül 2017
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