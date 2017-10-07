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Asma köprü Nissibi'yle saatler süren yolculuk 5 dakikaya düştü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 'Boğaz Köprüsü' olarak nitelendirilen, Türkiye'nin en uzun üçüncü asma köprüsü Nissibi'yle saatler süren yolculuk 5 dakikaya düştü.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "Boğaz Köprüsü" olarak nitelendirilen, Türkiye'nin en uzun üçüncü asma köprüsü Nissibi, Şanlıurfa ve Adıyaman arasındaki ulaşımı kolaylaştırıyor.
 
Siverek-Kahta karayolunda ulaşımı sağlayan köprünün, Atatürk Barajı'nın suları altında kalması üzerine Fırat Nehri'nden karşıya geçmek için yıllarca kısıtlı ve saatler süren feribot seferiyle yetinmeye çalışan sürücüler, Nissibi Köprüsü'nün açılmasıyla rahatladı.
 
Önceki yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete sunulan köprü, doğu illerinden batıya giden otobüs firmalarının da tercih ettiği güzergah haline geldi.
 
Feribotla saatler süren yolu 5 dakikaya indiren Güneydoğu Anadolu'nun "Boğaz Köprüsü", bölge kentlerinin ulaşım, ekonomi ve turizmine de ciddi katkı sunuyor.
 
Nissibi Köprüsü sayesinde doğu illerinden batıya gitmek isteyen sürücüler, Şanlıurfa'ya uğramadan yola devam ediyor. Özellikle hafta sonu yoğunluğun arttığı köprüye ulaşımı daha da hızlandıracak duble yollar inşa ediliyor.

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