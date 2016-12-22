Assaad: Erdoðan 200 bin insaný katliamdan kurtardý

Ýstasyon Caddesi'ndeki bir lokantada düzenlenen, Akçakale Belediye Baþkaný Abdulhakim Ayhan'ýn da katýldýðý toplantýda, Suriye'nin çeþitli kentlerinden gelen kanaat önderleri Arapça þiir ve kasideler okudu.

Ülkelerinde yaþanan sýkýntýlarý paylaþan Suriyeliler adýna konuþan Hammad Assaad, Suriye'deki olaylar nedeniyle 3 milyon Suriyelinin Türkiye'ye göç ettiðini belirterek, Türk halkýna misafirperverliði dolayýsýyla teþekkür etti.

Türk askerinin Suriye'de bulunmasýnýn ülkenin huzuru için önemli olduðunu dile getiren Assaad, "Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Halep'te 200 bin masum kadýn, çocuk ve yaþlý insaný katliamdan kurtardý. Suriye'de þehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar dilerim." diye konuþtu.

Akçakale Belediye Baþkaný Ayhan da Türk askerlerinin Suriye'de bulunmasýnýn ülkenin bütünlüðü için gerekli olduðunu kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'de farklý amaçlar peþinde koþmadýðýný aktaran Abdulhakim Ayhan, Türkiye'nin amacýnýn Suriye halkýnýn kendi topraklarýnda huzur içinde yaþamalarý olduðunu söyledi.

Programda kanaat önderleri, katkýlarý dolayýsýyla Ayhan ile Akçakale Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Ýbrahim Akkurt'a plaket verdi.