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Astana öncesi Ankara'da Rus heyetle toplantı

Astana'ya katılacak Suriye Muhalefeti Askeri Heyeti Astana toplantısına ilişkin, 'Suriye Muhalefeti Askeri Heyeti Ankara'da Rus heyetle bir toplantı gerçekleştirdi.' dedi.

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Astana'ya katılacak Suriye Muhalefeti Askeri Heyeti Astana toplantısına ilişkin, "Suriye Muhalefeti Askeri Heyeti Ankara'da Rus heyetle bir toplantı gerçekleştirdi." dedi.

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