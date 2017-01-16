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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıza Ada (50), Karabük’te askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıza Ada (50) geçtiğimizi Perşembe günü kalp geçirmesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesinde açık kalp ameliyatı oldu. Burada 2 gün yoğum bakımda kalan Ada, tüm müdahalelere rağmen önceki akşam hayatını kaybetti.


Evli ve 3 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıza Ada için memleketi Karabük’te askeri tören düzenlendi. 5000 evler Elif camiinde öğle namazına müteakip düzenlenen törene, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Karabük Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Bolu Merkez Komutanı Piyade Albay Abdulkadir Kavuncu, Çorlu Hava Meydan Komutanı Hv. Slh. Sis. Albay Mehmet Ali Koç, askeri erken ve yakınları ile gaziler katıldı.  

 

 

Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı Başçavuş Rıza Ada'nın naaşı askerlerin ve vatandaşların omuzlarından cenaze aracına kadar taşınarak Öğlebeli mezarlığında toprağa verildi.

 

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