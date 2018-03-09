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Astsubay Meslek Yüksek Okullarında görevli 18 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Balıkesir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 asker ve 1 sivil çalışan gözaltına alındı.

  • İHA
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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, ankesörlü kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurdukları tespit edilen çoğunluğu astsubay meslek yüksek okullarında görevli Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında düğmeye basıldı. 1 albay, 2 yüzbaşı, 18 üsteğmen ile 1'er teğmen ve sivil çalışan hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 
 
Balıkesir merkezli başlatılan ve 14 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda şuana kadar 19 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

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