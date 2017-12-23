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Astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında astsubay hayatını kaybederken eşi de yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, kaza bugün öğle saatlerinde Sivas ile Yıldızeli ilçesi arasındaki D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Siirt’in Pervari ilçesinde astsubay olarak görev yapan Davut Karaşın’ın (32) kullandığı 52 LP 645 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan Davut Karaşın Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, aynı araçta bulunan eşi Özlem Karaşın (23) ise Numune Hastanesine kaldırıldı. Davut Karaşın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Özlem Karaşın’ın ise tedavisi sürüyor.
 
Astsubay Karaşın’ın Ordu nüfusuna kayıtlı oldu, özel aracı ile memleketine gittiği öğrenildi.

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