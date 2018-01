ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF geçme notu puan hesaplama

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF puan hesaplama geçme notu nedir? ATA AÖF sınavına girecek öğrencilerin merakla araştırdığı konuların başında geliyor. 20 Ocak 2018 Cumartesi ve 21 Ocak 2018 Pazar günlerinde farklı oturumlarda yapılacak AÖF sınavları her iki günde de 09.30'da başlayacak. Her bir oturum için sınava girecek adaylara 30 dakika süre verilecek. Öğrenciler, gün içerisine yayılan derslerden sınavlara katılım sağlayacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili. Bu sistemde mezun olmanız için önemli olan ortalamanız! Buna kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavları 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak.



Harf Notu Ağırlık Katsayısı



AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız



Mesela; Bir öğrenci Çalışma İlişkileri ve Etik Dersinde Vize’den 100 Final’den 35 alsın! Sistem bu derse giren tüm öğrencilerin hesaplaması sonucunda öğrencinin Vize ve Final yüzdeliği toplanarak elde edilen sayının karşılığını CC olarak belirlemiş. Yani demişki senin Vizenin %80’i ile Final’in %20’sini topladığımda 41 oluyor. Ve sistem olarak hesaplama sonucunda 40-50 arasında notu olanlar CC oluyor.



Bu alınan CC’nin sayısal karlşığı (Yukarıdaki Harf Notu Ağırlık Katsayısı) 2 oluyor. 2 ile o derse ait kredi sayısını çarpıyor.Çalışma İlişkileri ve Etik Dersinin kredisi 3! Tüm dersleri bu şekilde hesapladıktan sonra topluyor. Çıkan sonucu alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünüyor ve ortalama bulunuyor.

ATA AÖF DERS GEÇME BARAJ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ!



Atatürk Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ders geçme baraj notu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine ders geçmek için kullanılan baraj notu yani Alt Limit(AL) değerinin, 35 puandan 30 puana düşürülmesinin Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği belirtildi. Yarıyıl sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri de AL=30’a göre yapılmış ve ilan edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılması nedeniyle de sınav sonuçlarının açıklanma süresi birkaç gün gecikmiştir. AL değeri bir ders için geçme notu niteliği taşımamaktadır.

AL ilgili dersi almakta olan tüm öğrencilerin başarı durumlarına göre değişiklik göstermekte olan, en düşük geçme notu limitidir. Bir derste başarı ortalaması yüksek ise AL değeri de aynı oranda yükselecektir. Örneğin başarı ortalaması düşük bir ders için geçme notu 30 iken, başarı ortalaması yüksek olan bir derste geçme notu 45 ya da daha yüksek bir puana da çıkabilmektedir. Oluşan bu durum, üniversitenin bağıl değerlendirme sistemini kullanıyor olmasından kaynaklanan bir durumdur.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?



ATA AÖF öğrencileri, sınav sonuçları öncesinde yayınlanan sınav sorularına ve cevaplarına bakıp girmiş oldukları sınavlar için bir hatanın varlığından şüphe ediyorlarsa itiraz işlemi için müracaat yapabilirler. Sınav sonuçlarına itiraz yapmak isteyenler için iki farklı seçenek sunulmuştur. Bunlar yazılı olarak itiraz ve online itiraz seçenekleridir. Yazılı olarak itiraz yapmak için ATA AÖF Dekanlığı’na sınav sonuçlarının açıklandığı günü izleyen ilk 5 iş günü içinde dilekçe yollanması gereklidir. Diğer bir seçenek ise ATA AÖF tarafından yeni uygulamaya konulan ve daha hızlı geri bildirim sağlayarak öğrencilerin sorunlarının daha kolay çözülmesini sağlayan online itiraz işlemidir.

Online itiraz işlemi için http://lms3.ataaof.edu.tr/ sitesine kullanıcı bilgileri ile giriş yapılmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra ‘’Sonuç İtiraz’’ sekmesine tıklanır ve itiraz yapılacak olan ders ile itiraz yapılacak olan konu gerekli alanlara yazılır. İstenen tüm bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra ‘’İtirazı Kaydet’’ butonuna tıklanır ve itiraz işlemi tamamlanır. Öğrenciler tarafından sınava yönelik yapılan bu itirazlar Dekanlık tarafından itina ile incelendikten sonra, itiraz yapan öğrenciye geri bildirim sağlanacaktır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltimi dışında hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecektir.



ATA AÖF 02 Aralık 2017 Cumartesi ve 03 Aralık 2017 Pazar günü Ara Sınav (Vize) yapılacaktır. Ara Sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.



1- Ara Sınav (Vize) sorumlu olduğunuz üniteler 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ünitelerdir. Çıkacak sorular bu ünitelerden sorulacaktır.



2- Sınav Giriş Belgeleri önümüzde ki günlerde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yayınlanacaktır. Sınav Giriş Belgesini Renkli veya Siyah-Beyaz çıktı almanız önemli değil. Sınav Giriş Belgesi üzerinde sınava gireceğiniz adres ve dersler ilgili bilgiler ile sınav saati bilgisi yer almaktadır.



3- Sınavlara girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi) yanınızda bulundurmanız yeterlidir. Öğrenci kimlik kartına ihtiyaç duyulmamaktadır.



4- Sınavlara daha önce çıkmış sorular, ünite arkalarında ki deneme sorularına çalışmanız sınav sorularını çözmede katkı sağlayacaktır. Ayrıca her üniteden ortalama düzeyde soru sorulmaktadır. Her ders için toplam 20 soru çıktığını düşündüğümüzde her üniteden ortalama 2-3 soru çıkmaktadır. Bu nedenle her üniteye çalışmanız sizin için daha iyi olacaktır.



5- Sınav yerinin lokasyonunu bilmeyenler mümkün olduğunca Google Map, Yandex gibi uygulamaları kullanarak veya farklı yollardan sınav yerini öğrenmeleri sınav yerine geç kalmamalarını sağlayacaktır. Ayrıca mümkün olduğunca hava durumuna göre giyinerek sınav yerine erken gidin.



6- Her bir ders için sınav süresi 30 dakika olarak belirlenmiştir.



7- Cevap kağıdına kitapçık türünü işaretlemeyen öğrencilerin sınavı geçersiz sayıldığından buna dikkat etmeniz oldukça önemlidir.



8- Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Bu nedenle emin olmadığınız soruların cevabını işaretlememenizde fayda var.



9- Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yapılır. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye bildirilir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmaz ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.



10- Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.



11- Sınav sırasında basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank vb.özel cihazlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.



12- Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda Sınav Giriş Belge­lerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile sınavı geçersiz sayılır. Bazı okullarda genellikle girişlerde telefon vs. için ücretli veya ücretsiz olarak emanetçiler bulunabiliyor.



13- Önceki sınav dönemlerinde öğrenciler sınavlarını tamamlasalar bile ilk 30 dakika ve son 10 dakikada salondan çıkmalarına izin verilmemekteydi. Yine bu sınavlarda da aynı kuralın geçerli olacağını düşünüyoruz.