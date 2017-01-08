ATAK ilk defa 'CİRİT' füzesini kullandı

Gabar bölgesinde 4-7 Ocak'ta düzenlenen Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu'na 5 Skorsky helikopter, 1 Cougar genel maksat helikopteri ve 2 ATAK taaruz helikopteri desteğinde bin 567 personel katıldı.

PKK'YA AİT SIĞINIKLAR İMHA EDİLDİ

Bölgede 110 kilometrekarelik alanda yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağara, sığınak ve meskun mahallerde çeşitli miktarda, silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

TSK, GABAR BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Türk Silahları Kuvvetleri, Gabar Dağı'nda komando birliklerinin zorlu arazi şartlarında düzenlediği operasyon ve PKK terör örgütüne ait sığınıkların tesbitine ilişkin görüntüler paylaştı. TSK, ATAK taarruz helikopteri tarafından terör örgütüne ait sığınıklarının imha edilmesine ait görüntülere de yer verdi.

ATAK, İLK DEFA "CİRİT"İ KULLANDI

TSK'nın paylaştıı görüntüde ATAK taarruz helikopteri tarafından ilk defa CİRİT füzesinin kullanılması ile içerisinde teröristlerin bulunduğu mağara imha edildi.

DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Roketsan tarafından üretilen CİRİT füzesi dünyanın ilk lazer güdümlü helikopter füzesi olma özelliğini taşıyor.

Roketsan tarafından tasarlanan 2.75” Lazer Güdümlü CİRİT füzesi, ucuz ve hassasiyeti düşük güdümsüz roketler ile yüksek maliyetli güdümlü Anti-Tank füzeleri arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanmıştır.

CİRİT, Roketsan tarafından geliştirilmiş olan standart CİRİT POD’undan ve Akıllı POD’dan atılabilmektedir. Akıllı POD, sahip olduğu platform ile iki yönlü veri iletişimi ve envanter bilgisi sağlama özellikleri ile CİRİT füzesinin etkinliğini artırmaktadır. CİRİT, yükleme ve boşaltmayı kolaylaştıran tüp komplesi içerisindedir.

CİRİT, aerodinamik yapısı ve kompozit katı yakıtlı motoru sayesinde, klasik 2.75” füzelere göre, 8 km ile sınıfının en uzun menziline sahiptir.

Ayrıca CİRİT füzesi çok maksatlı (Zırh Delici, Anti-Personel ve Yangın Çıkarıcı) harp başlığı ile birlikte yüksek infilaklı harp başlığı opsiyonlarına sahiptir.

Halen geliştirilmekte olan Milli Atak Helikopterinin (T-129) resmi füze sistemi olarak tanımlanan CİRİT sistemi çeşitli platformlara (Helikopter, İHA, Kara Aracı, Sabit Platform, Hafif Saldırı Uçağı, Deniz Platformu) entegre edilebilmektedir.