Ataköy'de camide tente çöktü: 1 ölü, 10 yaralı
Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü.
Edinilen bilgilere göre olay Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Tentenin çökmesiyle onlarca vatandaş kar yığınlarının altında kaldı. Bazı vatnadaşlar yaralı olarak kar altında çıkartılırken olay yerine İtfaiye ve sivil savunma ekipleri de sevk edildi.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
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