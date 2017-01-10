Ataköy'de camide tente çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
Ataköy'de cami avlusundaki tentenin çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.
- AA
Ataköy 5. Kısım'da bulunan caminin avlusundaki tentenin kar ve fırtına dolayısıyla cenaze namazı kılanların üzerine çökmesinin ardından olay yerine sevk edilen, itfaiye ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) çalışması sonucu kurtarılan bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, camiye gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da olayla ilgili bilgi aldı. Kerimoğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda 1 kişinin öldüğünü, 40'a yakın kişinin de yaralandığını belirtti.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente çökmesiyle ilgili yaptığı açıklamada 1 kişinin öldüğünü, 4'ü ağır olmak üzere 40 kişinin yaralandığını belirtti.
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