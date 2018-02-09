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Ataköy’de inşaat işçilerinin şantiyesinde yangın çıktı

İstanbul Ataköy’de E-5 otoyolu kenarındaki büyük bir inşaat projesinde yangın çıktı. İşçilerin kullandığı şantiye binasında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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